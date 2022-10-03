انتقدت جمهورية شمال قبرص التركية الاثنين إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الوطني لجنوب قبرص في البرنامج العسكري المشترك.

وقالت الخارجية في بيانٍ إن مثل هذه الخطوات تؤكد أهمية الدور الضامن لجمهورية تركيا في جزيرة قبرص.

وأوضح البيان أن الإدارة الأمريكية واصلت استفزازاتها ضد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، بإعلانها رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص مؤخراً.

وأكد البيان أن إدراج واشنطن للحرس الوطني لإدارة جنوب قبرص ليس له أي هدف سوى تصعيد التوتر في الجزيرة والمنطقة.

وأشار إلى أنه من غير الممكن قبول دعم وتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة جنوب قبرص في المجالَيْن العسكري والسياسي.

وتعاني قبرص منذ عام 1974 انقساماً بين شطرَيْن أحدهما تركي في الشمال والآخر يوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض قبارصة الجنوب خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تُجْرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​