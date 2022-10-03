سياسة
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أمريكا.. إعصار إيان يحصد أرواح 83 شخصاً والحصيلة مرشحة للارتفاع
قالت شبكة CNN الأمريكية، إن حصيلة قتلى إعصار إيان في الولايات المتحدة، وصلت إلى 83 شخصاً على الأقل، وإن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
أمريكا.. إعصار إيان يحصد أرواح 83 شخصاً والحصيلة مرشحة للارتفاع
حصيلة وفيات إعصار "إيان" الذي اجتاح ولايات أمريكية مؤخراً وصلت إلى 83 شخصاً على الأقل / Reuters
3 أكتوبر 2022

ارتفعت حصيلة وفيات إعصار "إيان"، الذي اجتاح ولايات أمريكية مؤخراً، إلى 83 شخصاً على الأقل.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية في تقرير نشرته مساء الأحد أن حصيلة قتلى الإعصار في الولايات المتحدة وصلت إلى 83 شخصاً على الأقل.

ومن بين القتلى 76 شخصاً على الأقل في ولاية فلوريدا، و4 آخرين في ولاية كارولينا الشمالية حسب المصدر نفسه.

وأوضحت الشبكة أنه مع استمرار البحث عن ناجين يعثر رجال الإنقاذ على مزيد من الجثث.

وفي السياق، قالت قناة "إن بي سي" الأمريكية إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

ودمر "إيان" منازل ومطاعم وأعمال تجارية عندما وصل إلى اليابسة إعصاراً قوياً من الفئة الرابعة الأربعاء حسب المصدر نفسه.

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية بعد أن وصل الإعصار المدمر إلى اليابسة يوم الأربعاء.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فلوريدا "منطقة كوارث كبرى" بسبب الإعصار الذي خلف أضراراً كارثية واسعة النطاق في معظم أنحاء جنوب غربي الولاية حيث لا يزال 2.6 مليون شخص بلا كهرباء.

والأربعاء اجتاح إعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا ليضربها بعواصف قوية وأمطار غزيرة، فيما وصل سواحل ولايتَي كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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