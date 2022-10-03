شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أن زيارة وفد من بلاده العاصمة الليبية طرابلس جاءت من أجل التأكيد على دعم أنقرة أمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد التركي رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس الثلاثاء.

ونقل جاوش أوغلو تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي إلى الدبيبة، معرباً عن سروره الكبير بوجوده في طرابلس مرة أخرى.

وقال الوزير التركي: "نحن في طرابلس اليوم مع أصدقائنا للتأكيد على دعمنا ليبيا وأمنها واستقرارها بعد التطورات التي شهدتها نهاية أغسطس/آب الماضي".

وفي 27 أغسطس الماضي، شهدت العاصمة الليبية اشتباكات بين كتائب تابعة ومؤيدة لرئيسي الحكومتين المتنافستين، ما خلف 32 قتيلاً و159 مصاباً.

وتتصارع في ليبيا حكومتان منذ مارس/آذار الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

من جانبه، أكد الدبيبة أن الليبيين يرغبون في تعزيز التعاون مع الشعب التركي، مبيناً أن حكومته تسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وضم الوفد التركي إلى جانب جاوش أوغلو وزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.