سياسة
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"واشنطن أصبحت طرفاً".. أنقرة تدين رفع أمريكا حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص
أدانت تركيا بشدة إدراج الولايات المتحدة إدارة جنوب قبرص ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع، وقالت إن الولايات المتحدة تجاوزت كسر التوازن بين شطرَي الجزيرة وأصبحت طرفاً.
"واشنطن أصبحت طرفاً".. أنقرة تدين رفع أمريكا حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص
 الخارجية التركية شددت على أن تركيا، بضفتها ضامناً، ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن الشعب القبرصي التركي / AA
3 أكتوبر 2022

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة إدراج الولايات المتحدة إدارة جنوب قبرص ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ الاثنين أن الخطوة الجديدة للولايات المتحدة في رفعها حظر توريد الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص لا يمكن تبريرها بأي ذريعة بالنسبة إلى تركيا.

وقالت: "ندين بشدة إدراج الولايات المتحدة إدارة جنوب قبرص ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع".

وأضافت: "بهذه الخطوة، تجاوزت الولايات المتحدة كسر التوازن بين شطرَي الجزيرة وأصبحت طرفاً".

وأكدت أن الولايات المتحدة بهذه الخطوات، فقدت فرصة لعب دور بناء في عملية الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للمسألة القبرصية.

وشددت الخارجية التركية، على أن تركيا، بصفتها ضامناً، ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن الشعب القبرصي التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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