سياسة
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خبراء: مخزونات الغاز الألمانية ستنضب في غضون 5 أشهر رغم ترشيد الاستهلاك
قال خبراء لموقع بزنس إنسايدر إن هدف الحكومة الألمانية المتعلق بملء مخزونات الغاز بنسبة 95% بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني "بات في خطر"، مشيرين إلى احتمال أن تكون منشآت تخزين الغاز فارغة في فبراير/شباط المقبل.
خبراء: مخزونات الغاز الألمانية ستنضب في غضون 5 أشهر رغم ترشيد الاستهلاك
تواجه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أسوأ أزمة طاقة على الإطلاق، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا / AFP
3 أكتوبر 2022

أفاد موقع "بزنس إنسايدر" بأن هدف الحكومة الألمانية المتعلق بملء مخزونات الغاز بنسبة 95% مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بات في خطر.

ووفقا لتقرير صادر عن مصرف دويتشه بنك، نشره الموقع الأمريكي، فإنه يتعين على الأسر الألمانية خفض استهلاك الغاز بنسبة 20% على الأقل لقضاء فصل شتاء بدون انقطاع من الغاز.

وقال خبراء لموقع بزنس إنسايدر إن الأسر الألمانية بدأت بالفعل زيادة استهلاكها للغاز في سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام الماضي.

وأضافوا أنه في حال خفضت الأسر من استهلاك الغاز بنسبة 15%، فمن المرجح أن تتجنب البلاد حصول نقص حتى مطلع مارس/آذار المقبل.

ولفت الخبراء إلى أنه إذا انخفض الاستهلاك بنسبة 10% فقط، فستكون منشآت تخزين الغاز فارغة في فبراير/شباط المقبل، أي بعد 5 أشهر من الآن.

وتواجه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أسوأ أزمة طاقة على الإطلاق، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الشهر، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إليها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، رداً على العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها ضد كييف.

وقبل الحرب في أوكرانيا، كانت روسيا تمد ألمانيا بـ55% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، لكن الحكومة تمكنت من تقليل هذا الاعتماد إلى 26% نهاية يوليو/تموز الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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