رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الاثنين بالوفد التركي الذي زار العاصمة طرابلس، وبتوقيع المعاهدات الثنائية في أثناء الزيارة.

وكتب الدبيبة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدنا اليوم باستقبال وفد تركيا الصديقة، وتوقيع عدة اتفاقيات تخدم مصالح الشعب الليبي العليا".

وأضاف: "نحن متوافقون من أجل حشد الدعم الدولي المطلوب لإجراء الانتخابات".

وأردف مرحّباً: "فأهلاً بمن يريد صداقة شعبنا ويحترم وحدة بلادنا، ولا لمن يدعم الحرب والانقسام والتمديد".

وفي وقت سابق الاثنين وصل وفد تركي رفيع إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وضمّ الوفد وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات، أبرزها في مجالات الطاقة والإعلام.