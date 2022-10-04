سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | ليز تراس: أنا صهيونية كبيرة ولن أسمح بحصول إيران على النووي
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أنها "صهيونية كبيرة" مشيرة إلى دعم المملكة إسرائيل، وبأنها ستحول دون حصول إيران على أسلحة نووية.
شاهد | ليز تراس: أنا صهيونية كبيرة ولن أسمح بحصول إيران على النووي
أكدت تراس دعمها الكبير لإسرائيل وتعهدت بنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة / Others
4 أكتوبر 2022

قالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس إنها "صهيونية كبيرة" مؤكدة أن المملكة المتحدة ستدافع عن إسرائيل ولن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

جاء ذلك في حفل أقيم الأحد لمجموعة تُدعى "أصدقاء إسرائيل المحافظون" وهي مجموعة برلمانية تابعة لحزب المحافظين البريطاني، خلال المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في برمنغهام.

وأكدت تراس على دعمها الكبير لإسرائيل وتعهدت بأنها "ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".

وشددت على أن بريطانيا لن تسمح أبداً لإيران بالحصول على أسلحة نووية، وتعهدت بالدعم “المطلق والصادق” لإسرائيل.

وزعمت رئيسة الوزراء البريطانية أن إسرائيل وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية.

وحثت ماري فان ديرزيل، رئيسة "مجلس النواب اليهود" الحكومة البريطانية على نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، قائلة "نأمل حقاً أن تنقل بريطانيا السفارة مثل الولايات المتحدة".

وأشار وزير الصحة روبرت جينريك من جانبه أيضاً، إلى وجود مساحة من الأرض محجوزة حالياً لسفارة بريطانية جديدة في القدس. وأبدى سروره لسماع التزام رئيسة الوزراء مراجعة نقل السفارة.

فيما أعلنت وزيرة الدولة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، ميشيل دونيلان، أن إحدى أولى زياراتها الدولية ستكون إلى إسرائيل وقالت "كثير من الدروس يمكننا تعلمها من إسرائيل".

وشاركت تسيبي حاطوفلي، السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، في الحفل، وقالت إنه لا يمكن لشيء أن يكون أكثر أهمية لإظهار الصداقة بين بريطانيا وإسرائيل مثل هذه الخطوة.

وخلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نهاية سبتمبر/أيلول المنقضي، قالت ليز تراس: "إنني أتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل، وأجريت العديد من المحادثات بشأن هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد. واعترافاً بذلك، سأراجع هذه الخطوة للتأكد من أننا نعمل على أقوى أسس داخل إسرائيل".

وتوصف ليز تراس بكونها من أشد المؤيدين لإسرائيل، وحليفة معلَنة من جانب الجالية اليهودية في بريطانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us