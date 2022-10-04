تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشكوى الاثنين ضد محطة CNN التلفزيونية متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى أن يترشح لولاية جديدة في 2024، مطالباً إياها بتعويضات قدرها 475 مليون دولار.

ويرى الجمهوري، الذي بات يتناول علناً فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجدداً، أن CNN "سعت لاستخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسياً" على ما جاء في نص الشكوى التي رُفعت في ولاية فلوريدا.

وجاء في الشكوى أيضاً أن "حملة CNN تأتي على شكل تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر الأخيرة لأن CNN تخشى أن يترشح مقدم الشكوى في الانتخابات الرئاسية في 2024".

واتهم دونالد ترمب المحطة بالسعي لجعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار بمحاولتها تشويه صورته من خلال سلسلة من النعوت التشهيرية الخاطئة والصادمة مثل (عنصري) و(خادم الروس) و(هتلر).

وأخذ ترمب على المحطة خصوصاً استخدام عبارة "الكذبة الكبيرة" للحديث عن قوله إن الانتخابات الرئاسية العام 2020 سُرقت منه.

وجاء في الشكوى "(الكذبة الكبيرة) هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وترد في كتاب كفاحي". وأضاف: "(الكذبة الكبيرة) استخدمها هتلر للتحريض على كره اليهود ويجب ألا تستخدم باستهتار".

وأكد أن استخدام هذه العبارة بشكل متكرر على المحطة بشأن ترمب "محاولة متعمدة من جانب CNN لإقامة رابط في أذهان المشاهدين بين مقدم الشكوى وإحدى أكثر شخصيات التاريخ الحديث إثارة للاشمئزاز".

وجاء في الشكوى أن هذه العبارة استخدمت أكثر من 7700 مرة منذ يناير/كانون الثاني 2021.

ويطالب دونالد ترمب المحطة بتعويض عن الضرر قدره 475 مليون دولار.

وفي بيان، أكد الرئيس الأمريكي السابق مساء الاثنين أنه سيتقدم بشكوى ضد "عدد كبير" من وسائل الإعلام الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة بتهمة التشهير كذلك.

وأكد أنه قد يتخذ تدابير أيضاً بشأن اللجنة البرلمانية التي تحقق حول الهجوم الذي شنه أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير2021.

وخلال ولايته الرئاسية كان لترمب علاقات متأزمة جداً مع وسائل إعلامية رئيسية مثل CNN ونيويورك تايمز التي كان يعتبر أنها تروج "أخباراً كاذبة".

وكان يحمل عليها بانتظام عبر تويتر الذي مُنع استخدامه من ذلك الحين.