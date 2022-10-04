سياسة
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في مدينة نيوم.. السعودية تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
فازت تروجينا السعودية بحقوق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وفق ما أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي الثلاثاء. وذلك للمرة الأولى، بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.
في مدينة نيوم.. السعودية تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن أن السعودية فازت بحقوق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 / Others
4 أكتوبر 2022

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الثلاثاء أن السعودية فازت بحقوق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 على أن تقام في تروجينا بمشروع نيوم المخطط له وستبلغ تكلفته نحو 500 مليون دولار.

ومن المقرر استكمال تروجينا بحلول عام 2026 وستوفر، وفقاً لموقع المشروع العملاق على الإنترنت، ممارسة رياضات التزلج وبحيرة ضخمة بمياه عذبة من صنع الإنسان ومحمية طبيعية، وأماكن لركوب الدراجات في الجبال.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي "قريباً ستصبح صحراء وجبال السعودية مكاناً لاستضافة الألعاب الشتوية حيث وقع الاختيار على تروجينا بمدينة نيوم لاستضافة النسخة التاسعة من الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 خلال الجمعية العمومية 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي".

وأضاف المجلس الأولمبي في موقعه على الإنترنت: "ستكون هذه أول مرة تستضيف فيها دولة من غرب آسيا الألعاب الآسيوية الشتوية".

ووقع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، على العقد مع راجا راندير سينغ القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي بعد موافقة الجمعية العمومية بالإجماع.

وكتب الأمير عبد العزيز على تويتر بعد توقيع العقود: "يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029 . بدعمهما السخي.. أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية".

ونيوم هي أكثر مشاريع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طموحاً وهي جزء من خطة رؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية بهدف تحقيق تحويل في الاقتصاد السعودي، وخلق فرص عمل للمواطنين، وتقليل الاعتماد على النفط.

ويقام مشروع نيوم على مساحة 26500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم عديداً من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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