اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثاء المسجد الأقصى بالقدس الشرقية تحت حراسة الشرطة.

جاء ذلك وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب.

وذكر البيان، أن "468 مستوطناً اقتحموا المسجد على شكل مجموعات في الفترة الصباحية اليوم تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية".

ووفق ما ذكرته مصادر في الدائرة لمراسل وكالة الأناضول "يُتوقع اقتحام مزيد من المستوطنين المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر".

واقتحم المستوطنون المسجد من باب المغاربة.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي وهو أقدس يوم لدى اليهود.

ويبدأ اليهود بإحياء "يوم الغفران" مع غروب الثلاثاء (اليوم)، حتى غروب يوم الأربعاء (غداً) وهو يوم صيام تتوقف الحياة بشكل كامل خلاله في إسرائيل.

وعادة ما تزداد أعداد مقتحمي للمسجد في فترات الأعياد اليهودية.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء القدس الشرقية خشية وقوع مواجهات مع الفلسطينيين بسبب الاقتحامات.

ومنذ عام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية، للمستوطنين باقتحام المسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، التي تطالب بوقف الاقتحامات.