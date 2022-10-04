أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا، بالنسبة إلى أنقرة.

وأوضح بيلغيتش في بيانٍ الثلاثاء أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وأضاف أن "جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضاً، من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج".

ولفت إلى أن "دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي".

ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

وأمس أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

وفي وقت سابق الاثنين وصل وفد تركي رفيع إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وضمّ الوفد وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات، أبرزها في مجالات الطاقة والإعلام.