سياسة
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ثلاثة علماء يفوزون مناصفة بجائزة نوبل في الفيزياء
مُنحت جائزة نوبل للفيزياء الثلاثاء مناصفة للعالم الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلوزر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.
ثلاثة علماء يفوزون مناصفة بجائزة نوبل في الفيزياء
نوبل للفيزياء تُمنح مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبكت والأمريكي جون كلوزر والنمساوي أنتون زيلينغر / AFP
4 أكتوبر 2022

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء الثلاثاء مناصفة إلى الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلوزر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية.

وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطَيْن بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما.

ورغم اهتمام الفيزيائيين في الأغلب بقضايا قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة كل البعد عن الاهتمامات اليومية (الجسيمات الدقيقة والأسرار الهائلة للمكان والزمان) توفر أبحاثهم الأسس لعديد من التطبيقات العملية للعلم.

والعام الماضي، منحت الجائزة لثلاثة علماء هم سيوكورو مانابي، وكلاوس هسلمان، وجورجيو باريزي، الذين أسهمت أعمالهم في تفسير قوى الطبيعة المعقدة والتنبؤ بها، ومن ثم زيادة فهمنا لتغير المناخ.

وبدأ أسبوع إعلانات الفائزين بجوائز نوبل أمس الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة الطب لكشفه أسرار الحمض النووي لإنسان نياندرتال والذي قدم تصورات أساسية حول نظامنا المناعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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