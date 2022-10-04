سياسة
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أغلق 24 مسجداً.. لوبان تطالب وزير الداخلية الفرنسي بإغلاق مزيد من المساجد
طالبت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وزير الداخلية جيرالد دارمانان بإغلاق المزيد من المساجد في البلاد، وطالبت بضرورة ترحيل "جميع المسلمين الذين يتبنون خطاباً متطرفاً خارج البلاد".
أغلق 24 مسجداً.. لوبان تطالب وزير الداخلية الفرنسي بإغلاق مزيد من المساجد
خلال العامين الماضيين أغلقت الحكومة الفرنسية 24 مسجداً من أصل 99 أخضعتها للمراقبة بدعوى "مكافحة التطرف" / AP
4 أكتوبر 2022

طالبت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وزير الداخلية جيرالد دارمانان بإغلاق المزيد من المساجد في البلاد، معتبرة أن إغلاقه 24 مسجدا خلال العامين الماضيين غير كاف.

وقالت لوبان، في لقاء على قناة BFMTV الفرنسية، إن دارمانان "يغلق مسجداً هنا ومسجداً هناك.. عليه أن يغلق كل المساجد المتطرفة فوق أراضينا".

وأكدت ضرورة ترحيل جميع المسلمين الذين يتبنون خطاباً متطرفاً، خارج البلاد.

وخلال العامين الماضيين أغلقت الحكومة الفرنسية 24 مسجداً من أصل 99 أخضعتها للمراقبة بدعوى "مكافحة التطرف".

وما زالت الإجراءات القانونية لإغلاق العديد من المساجد بطلب من وزير الداخلية متواصلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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