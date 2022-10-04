سياسة
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بذريعة الاستثمار.. النظام السوري يصادر أراضي النازحين واللاجئين في إدلب
صادرت وزارة الزراعة لتابعة للنظام السوري أراضي في مناطق سيطرة النظام بريف إدلب شمالي البلاد والتي تعود ملكيتها إلى مواطنين نازحين ولاجئين غادروا بلداتهم وقراهم بعد سيطرة النظام عليها.
بذريعة الاستثمار.. النظام السوري يصادر أراضي النازحين واللاجئين في إدلب
سبق للنظام أن صادر أملاك وأراضي للمعارضين والنازحين واللاجئين في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرته / TRT Arabi
4 أكتوبر 2022

صادر النظام السوري أراضي زراعية في مناطق سيطرته بريف إدلب شمالي البلاد والتي تعود ملكيتها إلى مواطنين نازحين ولاجئين غادروا بلداتهم وقراهم بعد سيطرة النظام عليها.

وجرت المصادرة تحت مسمى "الاستثمار"، حيث تزرع وزارة الزراعة التابعة للنظام، الأراضي وتجني عوائدها.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ إدلب المعين من قبل النظام ثائر سلهب قوله: "الأراضي التي تطرح للاستثمار هي أراضي المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال".

واشترط سلهب، وفق الصحيفة الموالية للنظام، "عودة النازح وتسوية وضعه من قبل النظام ليتم إعادة الأرض التي أعطيت للاستثمار" وفق تعبيره.

وخرجت محافظة إدلب عن سيطرة النظام في عام 2015، لكن النظام تمكن اعتباراً من عام 2017 من استعادة عشرات القرى والبلدات في المحافظة بدعم روسي إيراني، بالرغم من اتفاقيات أستانا التي حددت المحافظة كمنطقة خفض تصعيد.

وسبق للنظام أن صادر أملاك وأراضي للمعارضين والنازحين واللاجئين في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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