أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أنه جرى شحن أكثر من 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/آب الماضي.

وذكرت الدفاع التركية، في بيان، أن أول سفينة حبوب غادرت مواني أوكرانيا مطلع أغسطس/آب، تنفيذاً لاتفاقية الحبوب المبرمة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن عدد سفن الشحن التي غادرت مواني أوكرانيا بلغ 260 سفينة محملة بالحبوب.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.