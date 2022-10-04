سياسة
1 دقيقة قراءة
الدفاع التركية تعلن شحن 6 ملايين طن من حبوب أوكرانيا في شهرين
قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنه تم شحن أكثر من 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/آب الماضي.
الدفاع التركية تعلن شحن 6 ملايين طن من حبوب أوكرانيا في شهرين
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن عدد سفن الشحن التي غادرت مواني أوكرانيا بلغ 260 سفينة محملة بالحبوب. / وزارة الدفاع التركية
4 أكتوبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أنه جرى شحن أكثر من 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/آب الماضي.

وذكرت الدفاع التركية، في بيان، أن أول سفينة حبوب غادرت مواني أوكرانيا مطلع أغسطس/آب، تنفيذاً لاتفاقية الحبوب المبرمة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن عدد سفن الشحن التي غادرت مواني أوكرانيا بلغ 260 سفينة محملة بالحبوب.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us