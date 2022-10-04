تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى بلاده الدكتور عاكف منيفشه.

وحضر المقابلة في القصر الرئاسي بنواكشوط وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك وعدد من كبار المسؤولين في الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية .

ونقل السفير التركي تحيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، إلى نظيره الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني و"تمنياته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الموريتاني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار".

من جهته رحب الرئيس الموريتاني بالسفير التركي و"حمله تحياته الخالصة وتقديره العميق إلى نظيره الرئيس رجب طيب أردوغان"، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون والتبادل بين "البلدين الشقيقين".

واعتبر السفير التركي أن التضامن القائم بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس رجب طيب أردوغان ينعكس بجلاء في توطيد العلاقات بين تركيا وموريتانيا .

وقال منيفشه للصحفيين إن العلاقات بين البلدين تغطي مجالات عديدة، مثل التعليم والاستثمار المتبادل والمساعدات الإنسانية والتجارة التي تشهد نمواً متسارعاً يوماً بعد آخر.

وتغطي العلاقات بين موريتانيا وتركيا العديد من المجالات مثل التعليم والاستثمار المتبادل والمساعدات الإنسانية والتجارة.

وأكد السفير التركي أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين.

وتشهد هذه العلاقات تطوراً مستمراً، عززته زيارة الرئيس أردوغان لموريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت هذه الزيارة بتوقيع اتفاقيات في مجالات المعادن والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.