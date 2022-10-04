سياسة
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وزير الدفاع اليوناني السابق: لن يساعدنا أحد إذا خضنا حرباً مع تركيا
قال وزير الدفاع اليوناني السابق في لقاء إذاعي الثلاثاء، إنه لا أحد سيساعد اليونان في حال خوضها حرباً ضد تركيا، وأشار إلى أن بلاده "ستبقى وحيدة رغم التحالفات في حال حدوث اشتباك مع تركيا".
وزير الدفاع اليوناني السابق: لن يساعدنا أحد إذا خضنا حرباً مع تركيا
الوزير اليوناني السابق قال إن اليونان ستبقى وحيدة في حال حدوث حرب مع تركيا / Others
4 أكتوبر 2022

أكد وزير الدفاع اليوناني السابق إيفانجيلوس أبوستولاكيس أن لا أحد سيساعد أثينا في حال دخولها حرباً مع تركيا.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة "بارابوليتيكا"، الثلاثاء، أشار فيها إلى أن اليونان "ستبقى وحيدة رغم التحالفات في حال حدوث اشتباك مع تركيا".

وقال: "الجميع يدعمهم (أوكرانيا)، لكن من يعاني مساوئ الحرب؟ لذلك علينا التحرك وفق هذا المنطق، فلا أحد سيساعدنا".

ولفت إلى أن الحرب يمكن أن تتسبب في دمار كبير، مضيفاً: "لا رابح ولا خاسر في الحروب".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار قد دعا الخميس الماضي، اليونان إلى الحوار من أجل حل الخلافات القائمة بين البلدين بالوسائل الدبلوماسية.

وقال أقار في مؤتمر صحفي بولاية شرناق (جنوب شرق): "نحن جاهزون للمحادثات مع اليونان دائماً، فليتفضلوا إلى تركيا أو نحن نذهب إلى أثينا، دعونا نلتقِ ونتباحث لحل المشكلات القائمة بيننا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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