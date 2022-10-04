تظاهر الآلاف في العاصمة النيجيرية نيامي للمطالبة باستقلال بلادهم عما يصفونه بالاستعمار الفرنسي ورفضاً للوجود العسكري الأجنبي.

كما تظاهر المحتجون ضد الوجود العسكري الفرنسي وبخاصة قوات "برخان" العسكرية التي قررت فرنسا مؤخراً الاحتفاظ بأكثر من 400 جندي منها في النيجر بعد خروجها من مالي.

وقال عبد اللاي سيدو رئيس حركة "إم 62" التي تقود المظاهرات في البلاد إن "الاستهانة بسيادة بلادنا كما يلاحظ العالم من خلال الوجود العسكري الأجنبي بدون أدنى احترام لأي قوانين خاصة القوات الفرنسية، يجعلنا نتمسك بمطلب الاستقلال الحقيقي وليس الافتراضي كما هو الحال الآن".

وتطرح حركة "إم 62" مطالب بالاستقلال في وقت تتصاعد فيه النقمة الشعبية في النيجر ودول الساحل الإفريقي على الوجود الفرنسي.

ويشير مراقبون إلى أن مشاهد التجمهر والمظاهرات ليست معتادة في النيجر ولم تكن تسمح بها الحكومات، ولكن الرئيس الحالي محمد بازوم سمح بالتظاهر.