قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي حتى منتصف ليل الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي نشر آلاف الجنود من 25 كتيبة في الضفة بمناسبة "يوم الغفران" (يوم كيبور).

وأضافت أن الجيش "يشدد مراقبته على الجدار الفاصل وحماية المستوطنات القريبة لمنع أي عملية تسلل".

وبدأ العيد الذي يصوم خلاله اليهود، مع غروب شمس الثلاثاء، ويستمر حتى غد الأربعاء، ويعتبر اليوم الأكثر قداسة لديهم.

وشهدت الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري تصعيداً ملحوظاً من الجيش الإسرائيلي وهجمات مضادة من فلسطينيين.

وعادة ما تفرض إسرائيل إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال أيام الأعياد اليهودية و"القومية" أو خلال فترات التوتر الأمني.