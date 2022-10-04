صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يطلب مساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة، وخاطبه قائلاً: "افعل ما شئت، فسنفعل دائماً ما يلزم وجاهزون لذلك".

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال انطلاق احتفاليات أسبوع المولد النبوي الشريف، وحفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم، في مركز جامعة حجي بي رم ولي للمؤتمرات والثقافة بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا هي الأولى عالمياً في مساعدة المظلومين وليس الغرب.

ولفت إلى أنه عند ذكر اسم تركيا يتبادر إلى الأذهان دولة تتميز باقتصادها وقدراتها الدفاعية ومواقفها الإنسانية والمبدئية في مواجهة الأزمات.

وأضاف: "رئيس الوزراء اليوناني يطلب مساعدة من الولايات المتحدة. ضد من؟ ضد تركيا. افعل ما شئت، فسنفعل دائماً ما يلزم وجاهزون لذلك".