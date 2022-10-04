سياسة
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أردوغان لرئيس وزراء اليونان: افعل ما شئت ونحن سنفعل ما يلزم وجاهزون لذلك
علق الرئيس التركي على طلب رئيس الوزراء اليوناني مساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة، وخاطبه قائلاً: "افعل ما شئت، فسنفعل دائماً ما يلزم وجاهزون لذلك".
أردوغان لرئيس وزراء اليونان: افعل ما شئت ونحن سنفعل ما يلزم وجاهزون لذلك
أردوغان لرئيس وزراء اليونان: "افعل ما شئت، فسنفعل دائماً ما يلزم" / AA
4 أكتوبر 2022

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يطلب مساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة، وخاطبه قائلاً: "افعل ما شئت، فسنفعل دائماً ما يلزم وجاهزون لذلك".

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال انطلاق احتفاليات أسبوع المولد النبوي الشريف، وحفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم، في مركز جامعة حجي بي رم ولي للمؤتمرات والثقافة بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا هي الأولى عالمياً في مساعدة المظلومين وليس الغرب.

ولفت إلى أنه عند ذكر اسم تركيا يتبادر إلى الأذهان دولة تتميز باقتصادها وقدراتها الدفاعية ومواقفها الإنسانية والمبدئية في مواجهة الأزمات.

وأضاف: "رئيس الوزراء اليوناني يطلب مساعدة من الولايات المتحدة. ضد من؟ ضد تركيا. افعل ما شئت، فسنفعل دائماً ما يلزم وجاهزون لذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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