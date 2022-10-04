سياسة
3 دقيقة قراءة
الكرملين يرحب بمقترح ماسك للتسوية السلمية وكييف تندد
أثار إيلون ماسك رئيس شركة تسلا جدلاً عقب اقتراحه اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر حسابه في تويتر، وبينما لقي المقترح ترحيباً من الكرملين واجه انتقاداً من كييف التي اعتبرته منحازاً إلى روسيا.
الكرملين يرحب بمقترح ماسك للتسوية السلمية وكييف تندد
شارك في استطلاع ماسك على تويتر أكثر من 2.5 مليون صوت وعارض الخطة نحو 60% من المشاركين / AFP
4 أكتوبر 2022

أشاد الكرملين الثلاثاء، بإيلون ماسك رئيس شركة تسلا لاقتراحه اتفاق سلام محتملاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أن انتقدت كييف ماسك بشدة لاقتراحه شروطاً تعتبرها مكافأة لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن "من الإيجابي جداً أن يبحث شخص مثل إيلون ماسك عن مخرج سلمي من هذا الوضع".

ومضى بيسكوف يقول "مقارنة بدبلوماسيين محترفين كثيرين، ما زال ماسك يبحث عن سبل لتحقيق السلام. وتحقيق السلام دون تلبية شروط روسيا مستحيل تماماً".

وفي استطلاع على تويتر نُشر يوم الاثنين، اقترح رئيس شركة تسلا أن تتنازل أوكرانيا بشكل دائم عن شبه جزيرة القرم لروسيا وإجراء عمليات استفتاء جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحديد مصير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وموافقة أوكرانيا على التزام الحياد.

وتقول كييف إنها لن توافق أبداً على التنازل عن الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة، وإنه لا يمكن إجراء استفتاءات قانونية في الأراضي المحتلة التي قُتل فيها كثير من الناس أو طُردوا منها. وبعد إعلان فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية الأسبوع الماضي، قالت كييف إنها تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ولن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين في السلطة.

ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اقتراح ماسك باستطلاع آخر على تويتر يسأل فيه "أي إيلون ماسك تحب أكثر؟ الذي يدعم أوكرانيا (أم) الذي يدعم روسيا".

وحتى الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، شارك في استطلاع ماسك أكثر من 2.5 مليون صوت وعارض الخطة نحو 60% من المشاركين.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء إن الحسابات الزائفة على تويتر "تشارك بنشاط في التصويت". ولم يقدم أي دليل على ما يقول.

وأكد بيسكوف أن موسكو دائماً منفتحة على التفاوض لإنهاء الصراع. وانتقد المرسوم الأوكراني الجديد الذي وقعه زيلينسكي اليوم الثلاثاء والذي ينص على أن كييف لن تتفاوض مباشرة مع بوتين لإنهاء الصراع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us