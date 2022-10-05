سياسة
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بوساطة عمانية.. طهران تفرج عن مواطن أمريكي من أصل إيراني
أعلن متحدث الخارجية الأمريكية أن طهران سمحت للمواطن الأمريكي من أصول إيرانية باقر نمازي بمغادرة البلاد لتلقي العلاج، بوساطة عمانية.
بوساطة عمانية.. طهران تفرج عن مواطن أمريكي من أصل إيراني
المواطن الأمريكي من أصول إيرانية باقر نمازي
5 أكتوبر 2022

كشف متحدث بالخارجية الأمريكية أن طهران سمحت للمواطن الأمريكي من أصول إيرانية باقر نمازي بمغادرة البلاد لتلقي العلاج بعد سنوات من منعه السفر بالرغم من الإفراج عنه.

وقالت طهران في وقت متأخر الثلاثاء إن سلطنة عمان شكرت الحكومة الإيرانية على "تسليم" محتجز أمريكي من أصل إيراني إلى مسقط لكي يسمح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج الطبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن كبير الدبلوماسيين العمانيين هاتف نظيره الإيراني للتعبير عن تقديره لقرار طهران تسليم باقر نمازي (85 عاماً)، المسؤول المتقاعد في اليونيسف، باعتبار الأمر ”بادرة إنسانية”.

ولم يتضح ما إذا كان نمازي، الذي اعتقل في طهران عام 2016، غادر إيران بالفعل.

ووُضع نمازي قيد الإقامة الجبرية لأسباب طبية عام 2018، لكنه مُنع مغادرة إيران على الرغم من مناشدات عائلته بالسفر لإجراء جراحة طارئة في القلب بعد إيداعه المستشفى عدة مرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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