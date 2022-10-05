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بقيمة 13 مليار دولار وبقدرات فتاكة.. البحرية الأمريكية تدشّن حاملة طائرات
كشفت البحرية الأمريكية الثلاثاء عن أحدث حاملة طائرات، بلغت كلفة بنائها 13 مليار دولار. وأبحرت الحاملة في أول مناورات مشتركة لها مع عدة دول أخرى.
بقيمة 13 مليار دولار وبقدرات فتاكة.. البحرية الأمريكية تدشّن حاملة طائرات
أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر في أولى مهماتها / Others
5 أكتوبر 2022

أبحرت أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية الثلاثاء في أولى مهماتها على الرّغم من المشاكل التي اعترضت وضعها في الخدمة في وقت سابق بسبب التقنيات المتقدّمة التي تعمل بها.

وحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" التي كلّف بناؤها أكثر من 13 مليار دولار ستجري في مهمتها الأولى مناورات مشتركة مع دول عدّة من بينها كندا وفرنسا وألمانيا، تشمل التدريب على الدفاع الجوي والحرب المضادة للغواصات والعمليات البرمائية.

وأظهر بث مباشر على حساب البحرية الأمريكية في فيسبوك زوارق تسحب الحاملة بعيداً عن الرصيف البحري في محطة نورفولك البحرية في فيرجينيا.

وقال الأدميرال داريل كودل في بيان قبل إبحار الحاملة إنّ نشرها "سيظهر قدراتها الفتّاكة التي لا تضاهى والمتعدّدة والشاملة في المحيط الأطلسي".

ولفتت البحرية الأمريكية الى أنّ تسعة آلاف شخص و20 سفينة و60 طائرة من تسع دول مختلفة سيشاركون في عملية الانتشار الأولى للحاملة التي يبلغ طولها أكثر من 335 متراً وتصل سرعتها إلى أكثر من 54 كيلومتراً في الساعة على الرّغم من وزنها الذي يصل الى أكثر من مئة ألف طن.

وأُطلق اسم الرئيس الأمريكي الثامن والثلاثين على الحاملة التي تتطلّب مئات أقلّ من أفراد الطواقم للعمل مقارنة بحاملات من طرازات قديمة، وهي مصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة مستقبلية لا تزال قيد التطوير.

ومن التحسينات الرئيسية التي أضيفت على هذه الحاملة زيادة معدل إقلاع الطائرات منها وهبوطها، لكنّ مشكلات واجهت أنظمة تشغيلها، وفقاً لتقرير صدر في يونيو/حزيران 2022 وقدّم إلى الكونغرس.

كما عانت مصاعد الأسلحة الخاصة بالحاملة التي تنقل الصواريخ والقنابل من مخازنها إلى سطحها لتحميلها على متن الطائرات من بعض المشاكل، وأُرجىء نشرها في المرة الأولى إلى حين الانتهاء من إصلاح جميع العيوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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