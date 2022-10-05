سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى محادثات سلام حول صراع تيغراي والحكومة تقبل الدعوة
أعلنت الحكومة الإثيوبية قبولها دعوة وجهها الاتحاد الإفريقي لمحادثات سلام في جنوب إفريقيا بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في البلاد.
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى محادثات سلام حول صراع تيغراي والحكومة تقبل الدعوة
الحكومة الإثيوبية تقبل دعوة الاتحاد الإفريقي لمحادثات سلام / AA
5 أكتوبر 2022

دعا الاتحاد الإفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي إلى محادثات سلام في جنوب إفريقيا مطلع الأسبوع بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين.

وأكد ثلاثة مصادر دبلوماسية، تحدثوا إلى رويترز، شريطة عدم كشف هوياتهم، صحة الرسالة التي أرسلها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى ديبرتسيون غبريمايكل، الذي يقود الحزب السياسي الحاكم في تيغراي.

وقال رضوان حسين مستشار الأمن القومي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإثيوبية قبلت دعوة من الاتحاد الإفريقي لإجراء محادثات سلام في جنوب إفريقيا مطلع الأسبوع مع قوات تيغراي.

وكتب حسين على تويتر إن دعوة الاتحاد الإفريقي تتماشى مع "الحاجة إلى إجراء محادثات دون شروط مسبقة".

وكانت السلطات في إقليم تيغراي أصدرت بياناً خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أبدت فيه استعدادها للمشاركة في "عملية سلام حثيثة برعاية الاتحاد الإفريقي".

وقالت سلطات الإقليم: "نحن مستعدون للتقيّد بوقف فوري ومتبادل للأعمال العدائية من أجل توفير أجواء ملائمة".

وجاء الإعلان آنذاك في خضم جهود دبلوماسية دولية تُبذل منذ أن تجدّدت المعارك في شهر أغسطس/آب الماضي، للمرة الأولى منذ أشهر في تطوّر نسف هدنة إنسانية في شمال إثيوبيا.

واندلعت المعارك في محيط حدود تيغراي الجنوبية الشرقية بتاريخ 24 أغسطس، لكنها امتدت مُذاك إلى مناطق تقع غرب مواقع المعارك الأولى وشمالها.

واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم الإقليم، قائلاً إن الخطوة جاءت للرد على هجمات نفّذتها المجموعة ضد معسكرات للجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us