أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 6 مُسيرات انتحارية إيرانية أطلقتها روسيا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية الأربعاء أن القوات الجوية أسقطت، مساء الثلاثاء، 6 مُسيرات إيرانية انتحارية في جنوب أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان نشرته على تليغرام إن وحدة صواريخ الدفاع الجوي التابعة لها "دمرت 6 مُسيرات انتحارية" من طراز "شاهد 136" أطلقتها القوات الروسية جنوبي البلاد.​​​​​​​

وفي يوليو/تموز الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بمئات الطائرات المُسيرة، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وعلى صعيد متصل وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسمياً.

وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا "في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي".

والثلاثاء، صدّق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، بالإجماع على اتفاقيات ضم المناطق الأوكرانية، بعد تصويت أعضاء الغرفة السفلى بالبرلمان (مجلس الدوما) الاثنين بالإجماع .

ويترتب على القانون الجديد إجراء بعض التعديلات الضرورية على الدستور الروسي الذي يحدد مناطق البلاد والقضايا المتعلقة بتنظيمها.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع الرئيس بوتين وثيقة ضم المناطق الأربع، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والهزائم العسكرية على الأرض، ضم بوتين هذه المناطق الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، مؤكداً أنها من حق روسيا بعد تنظيم عمليات استفتاء على عجل.

في أعقاب ذلك، واجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية جديدة في شمال شرقي البلاد وكذلك في منطقة خيرسون.

من جهة أخرى نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن كيريل ستريموسوف المسؤول الروسي في منطقة خيرسون المحتلة بأوكرانيا قوله إن تقدم الجيش الأوكراني هناك توقَّف.

وحققت القوات الأوكرانية انفراجة كبيرة في منطقة خيرسون الجنوبية هذا الأسبوع، مما أجبر القوات الروسية على التخلي عن مواقعها التي كانت تحتلها منذ مارس/آذار.