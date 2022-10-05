سياسة
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أنقرة.. محادثات تركية-سويدية لتسليم الإرهابيين
أجرى مسؤولون من وزارة العدل التركية ونظيرتها السويدية الأربعاء محادثات من أجل تسليم إرهابيين، بموجب المذكرة الثلاثية التي وقعها البلدين مع فنلندا في يونيو/حزيران الماضي.
أنقرة.. محادثات تركية-سويدية لتسليم الإرهابيين
تركيا / AA
5 أكتوبر 2022

انطلقت الأربعاء محادثات بين مسؤولين من وزارة العدل التركية ونظيرتها السويدية، في العاصمة أنقرة، من أجل تسليم الإرهابيين.

ويرأس وفد وزارة العدل التركية في المحادثات، المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في الوزارة قاسم تشيشك.

وكان وزير العدل التركي بكر بوزداع، صرح سابقاً أن وفداً من وزارة العدل السويدية سيزور أنقرة في 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول لبحث مسألة تسليم الإرهابيين.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ السويد سلمت بلاده 4 إرهابيين من أصل 73 إرهابياً مطلوباً من السلطات الأمنية التركية.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّه بعد مذكرة التفاهم الثلاثية سيكون من الصعب جداً على إرهابيي PKK و"كولن" تنفيذ حملات دعاية سوداء واستهداف المواطنين وشن هجمات.

وأكد الرئيس أردوغان، أن بلاده ستحافظ على موقفها المبدئي الحازم بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى وفائهما بالتعهدات المقدمة لأنقرة.

ويذكر أنه مذكرة ثلاثية بين تركيا وفنلندا والسويد وُقّعت في قمة الناتو التي عقدت يوم 28 يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعُقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة في 26 أغسطس/آب الفائت بمدينة فانتا الفنلندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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