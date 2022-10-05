سياسة
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إسطنبول تستضيف النسخة الثانية لمنتدى الطاقة التركي-الأذربيجاني
تحتضن مدينة إسطنبول فعاليات منتدى الطاقة التركي-الأذربيجاني في نسخته الثانية التي انطلقت الأربعاء بهدف تعزيز التعاون بين أنقرة وباكو في مجال الطاقة.
إسطنبول تستضيف النسخة الثانية لمنتدى الطاقة التركي-الأذربيجاني
خط أنابيب تاناب لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا / AA
5 أكتوبر 2022

انطلقت في مدينة إسطنبول، الأربعاء، النسخة الثانية لمنتدى الطاقة التركي-الأذربيجاني الهادف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان لها، أن النسخة الأولى من المنتدى جرت في العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 21-22 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

وأضاف البيان أن المنتدى يهدف إلى الجمع بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن 4 مجموعات عمل مختلفة في بنية المنتدى، ستناقش سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

ومن المقرر أن تناقش مجموعات العمل خلال المنتدى، سبل تعزيز التعاون في مجال الهيدروكربونات والبتروكيماويات ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وسيوقع وزيرا الطاقة لدى البلدين البروتوكول الذي سيعَد بعد انتهاء أعمال المجموعات الأربع.

ومن المقرر أن يلقي فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ونظيره الأذربيجاني برويز شاهبازوف كلمة في ختام المنتدى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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