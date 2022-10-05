أعلنت أوكرانيا تقدم قواتها في منطقة لوغانسك (شرق) التي كان يسيطر عليها الروس بالكامل تقريباً حتى الآن، كما صرح حاكمها الأوكراني سيرغي غايداي.

وقال غايداي في تسجيل فيديو نشر على تليغرام "الآن أصبح الأمر رسمياً.. بدأت إزالة الاحتلال من منطقة لوغانسك وجرى تحرير العديد من البلدات من الجيش الروسي".

وعلى ضوء التقدم الميداني الأخير للقوات الأوكرانية، تعهد الكرملين الأربعاء باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخراً في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا، مؤكداً أن هذه المناطق ستبقى مع روسيا "إلى الأبد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول الحدود الدقيقة لهذه المناطق التي جرى ضمها حيث تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات مضادة أوكرانية "سنستعيد بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا".

عقوبات جديدة

ورداً على ضم موسكو بعض الأراضي الأوكرانية، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا.

وحسب بيان صادر عن التشيك التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فإن سفراء الدول الأعضاء أجمعوا سياسياً على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة "رد قوي" على ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مناطق أوكرانيا.

وأشار إلى أن حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا، سيجرى شرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عقب التصديق عليها كتابياً.

وفي معرض تعليقها على الأمر، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها إزاء الاتفاق على فرض الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا.

وأكدت في تغريدة عبر حسابها على تويتر، رفض المفوضية القاطع لـ"استفتاءات بوتين المزعومة وضم أراضِ من أوكرانيا".

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل "إجبار الكرملين على دفع الثمن".

ولم تُنشر بعد تفاصيل حزمة العقوبات التي اتفق عليها سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت الأسبوع الفائت بمقترح لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وفي إطار حزمة العقوبات هذه والتي تتطلب موافقة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيدرَج بعض المؤسسات والشخصيات في قائمة العقوبات، إلى جانب فرض قيود على التجارة والواردات الروسية.

كما تنص العقوبات المقترحة من المفوضية الأوروبية، على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المصدر إلى البلدان الأخرى.