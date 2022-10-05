سياسة
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أردوغان يدعو المعارضة لإدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد
أردوغان يدعو زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد بدلاً من الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب.
أردوغان يدعو المعارضة لإدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة  / صورة: AA
5 أكتوبر 2022

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد بدلاً من الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية أزالت مسألة حظر ارتداء الحجاب التي وصلت إلى مستوى الظلم ذات يوم من أجندة تركيا.

وأضاف أن النص الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى البرلمان كمشروع قانون حول عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب، بعيد كل البعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة.

وخاطب أردوغان زعيم المعارضة كليجدار أوغلو قائلاً: "إن كنت صادقاً في هذا الطرح، تعال لنعمل على إدراج مسألة الحجاب في الدستور بدلاً من الاكتفاء بإصدار قانون، فالقانون يمكن تغييره بسهولة على عكس الدستور".

وأكد أردوغان أن قضية الحجاب لم تعد مدرجة على أجندة تركيا، وذلك بفضل كفاح حكومات حزبه (العدالة والتنمية) والتدابير التي اتخذها.

ولفت إلى أن قضية اللباس بشكل عام والحجاب بشكل خاص، حق طبيعي للمواطنين لا يستدعي قانوناً ولا دستوراً.

وأردف قائلاً: "كليجدار أوغلو كان في طليعة أولئك الذين رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس التعليم العالي الأسبق بتهمة إساءة استخدام السلطة لقوله ارفعوا حظر الحجاب".

وخلال خطاب أردوغان، عُرضت مشاهد من الممارسات التعسفية التي تعرضت لها المحجبات في البلاد في فترة الحكومات التي سبقت وصول العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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