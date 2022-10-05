سياسة
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اعتداء مناهض للإسلام يستهدف مسجداً وسط ألمانيا
كتب مجهولون عبارات مناهضة للمسلمين وإساءات على جدار مسجد تابع للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في مدينة "أوفينباخ" الألمانية.
اعتداء مناهض للإسلام يستهدف مسجداً وسط ألمانيا
المسجد تابع للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية / AA
5 أكتوبر 2022

أقدم مجهولون على كتابة عبارات مناهضة للمسلمين وإساءات على جدار مسجد تابع للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في مدينة "أوفينباخ" بولاية "هيسن" وسط ألمانيا.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة بالمدينة، الأربعاء، أنها بدأت تحقيقاتها من أجل تحديد هوية مرتكبي الاعتداء المناهض للمسلمين، والذي وقع صباح السبت.

وطالبت الشرطة شهود العيان بتقديم معلومات من أجل إلقاء القبض على منفذي الاعتداء الذي تضمن إساءات للإسلام والنبي محمد.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شهدت العام الماضي وقوع 662 جرماً ضد المسلمين والمساجد.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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