من المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، برعاية رئاسة الجمهورية التركية، خلال الفترة 25 ـ 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الأمين العام لمركز المعارض إلهامي كلش، في تصريح صحفي الأربعاء، إن معرض "ساها إكسبو" يقام برعاية الرئاسة التركية ووزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى جمع نحو ألف شركة من 50 دولة، وعرض إمكانات الإنتاج المحلي والقوة الإنتاجية المستقلة في تركيا.

وذكر كلش أن المعرض سيكون مفتوحاً للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تجاوز الثامنة عشرة.

ولفت إلى أن المعرض عقد خلال العامين الماضيين في الوسط الافتراضي بسبب جائحة كورونا، بمشاركة حوالي 600 مشارك وعارض، وبحضور أكثر من 120 ألف زائر منهم 27 ألف أجنبي.

وأشار إلى أن المعرض يقدم مساهمات كبيرة لقطاع الصناعات الدفاعية، ويتيح الفرصة لتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية وللتعارف بين الشركات.

كما أنه سيشكل خطوة مهمة في مسار نقل قوة الصناعات الدفاعية التركية إلى العالم.