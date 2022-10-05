سياسة
2 دقيقة قراءة
إسطنبول تستضيف معرض "ساها إكسبو" للدفاع والطيران
تستضيف مدينة إسطنبول معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، بهدف عرض إمكانات الإنتاج المحلي والقوة الإنتاجية المستقلة في تركيا. ويضم المعرض نحو ألف شركة من 50 دولة، ويقدم إسهامات كبيرة لقطاع الصناعات الدفاعية.
إسطنبول تستضيف معرض "ساها إكسبو" للدفاع والطيران
سيكون المعرض مفتوحاً للمواطنين في اليوم الأخير فقط - أرشيفية / AA
5 أكتوبر 2022

من المقرر أن تستضيف مدينة إسطنبول معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، برعاية رئاسة الجمهورية التركية، خلال الفترة 25 ـ 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الأمين العام لمركز المعارض إلهامي كلش، في تصريح صحفي الأربعاء، إن معرض "ساها إكسبو" يقام برعاية الرئاسة التركية ووزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى جمع نحو ألف شركة من 50 دولة، وعرض إمكانات الإنتاج المحلي والقوة الإنتاجية المستقلة في تركيا.

وذكر كلش أن المعرض سيكون مفتوحاً للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تجاوز الثامنة عشرة.

ولفت إلى أن المعرض عقد خلال العامين الماضيين في الوسط الافتراضي بسبب جائحة كورونا، بمشاركة حوالي 600 مشارك وعارض، وبحضور أكثر من 120 ألف زائر منهم 27 ألف أجنبي.

وأشار إلى أن المعرض يقدم مساهمات كبيرة لقطاع الصناعات الدفاعية، ويتيح الفرصة لتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية وللتعارف بين الشركات.

كما أنه سيشكل خطوة مهمة في مسار نقل قوة الصناعات الدفاعية التركية إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us