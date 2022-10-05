سياسة
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ألمانيا تستنكر طلب الولايات المتحدة "أسعاراً خيالية" ثمناً للغاز
قال وزير الاقتصاد الألماني إن دولاً في مقدمتها الولايات المتحدة تطلب من ألمانيا، أسعاراً "خيالية" لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية.
ألمانيا تستنكر طلب الولايات المتحدة "أسعاراً خيالية" ثمناً للغاز
ألمانيا تستنكر طلب الولايات المتحدة "أسعاراً خيالية" ثمناً للغاز  / Reuters
5 أكتوبر 2022

استنكر وزير الاقتصاد الألماني الأربعاء طلب دول "صديقة"، في مقدمتها الولايات المتحدة من ألمانيا اسعاراً "خيالية" لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية.

وقال روبرت هابيك في مقابلة مع صحيفة "نيو أوسنابروكر تسايتونغ" الأربعاء "بعض الدول، حتى الصديقة، تحصل أحياناً على أسعار خيالية".

وأكد الوزير أن "هذا يطرح مشكلة" داعياً المفوضية الأوروبية إلى "بحث" ذلك مع هذه الدول.

منذ هجومها على أوكرانيا، خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى ألمانيا قبل أن توقفها في مطلع سبتمبر/أيلول، وتمثل واردات الغاز الروسي 55% من إمدادات البلاد قبل النزاع.

ولضمان أمن الطاقة والحفاظ على صناعتها التي تستهلك الغاز بشكل كبير، تسعى برلين للحصول على مصادر بديلة وزادت بشكل كبير مشترياتها من الغاز المسال، لكن استيراده مكلف جداً.

ولجأت ألمانيا، كحال القارة بأكملها، بشكل خاص إلى الولايات المتحدة التي زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا من 28% إلى 45% بين عامي 2021 و2022. لذلك تحدث هابك عن الموردين الأمريكيين بشكل خاص.

وقال الوزير "لجأت الولايات المتحدة إلينا عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد (...) أعتقد أن مثل هذا التضامن سيكون مفيداً أيضاً لخفض أسعار الغاز".

في الربيع الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط، اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وكالة الطاقة الدولية على احتياطاتها الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الضغط على الأسواق.

كما دعت برلين الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق مشترياته من الغاز لخفض الأسعار.

وللحد من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على السكان والشركات، خصصت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي صندوق مساعدات بقيمة 200 مليار يورو. وتعرضت هذه الخطة لانتقادات دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وإيطاليا، متهمة برلين بمعالجة هذا الأمر على حدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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