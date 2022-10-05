سياسة
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين بينهم صحفيان بالضفة الغربية
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً وأصاب 4 آخرين في قرية دير الحطب قضاء مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين بينهم صحفيان بالضفة الغربية
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال وإصابة آخرين بينهم صحفيان بالضفة الغربية / وسائل إعلام فلسطينية
5 أكتوبر 2022

استُشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شمالي الضفة الغربية، حسب مصادر طبية والتلفزيون الرسمي الفلسطيني.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهد علاء ناصر أحمد زغل (21 عاماً) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة دير الحطب شرقي نابلس".

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها "نقلت 3 مصابين بالرصاص الحي بينهم إصابة خطيرة في الرأس، أعلن عن استشهاد صاحبها فيما بعد".

بدوره، أعلن تلفزيون فلسطين الرسمي، تعرض طاقمه لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في بلدة دير الحطب.

وأشار التلفزيون، إلى أن "اثنين من مصوريه أصيبا برصاص الجيش"، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن حصيلة الصحافيين المصابين ثلاثة.

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول، أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة دير الحطب و"حاصرت منزلاً فلسطينياً". وأشاروا إلى أنهم سمعوا أصوات تبادل لإطلاق النار في محيط المنزل المذكور.

وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المحاصر داخل المنزل سلمان عمران، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية إن اعتقال "المقاوم جاء بعد نفاد ذخيرته وخوضه مع مـقـاومـين مساندين اشتباكات لساعات".

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في البلدة، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي مدينة البيرة شمال الضفة الغربية، أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت هناك.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توتراً ملحوظاً حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة تتسبب باندلاع اشتباكات مع فلسطينيين.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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