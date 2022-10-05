أعلن وقف الديانة التركي، تشييده 4 آلاف و57 مسجداً، داخل وخارج تركيا، منذ عام 1967.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن الوقف شيّد حتى اليوم، 3 آلاف و952 مسجداً داخل تركيا، إلى جانب 105 مساجد أخرى خارجها.

وأشار البيان إلى استمرار أعمال ترميم وإصلاح قرابة 650 مسجداً تضررت جراء الأعمال الإرهابية.

ونقل البيان عن المدير العام لوقف الديانة التركي، إزاني توران، قوله إن من بين المساجد التي افتتحوها للعبادة، جامع "قوجة تبه" في أنقرة.

وأضاف "توران" أن الجامع المذكور بدأت أعمال بنائه عام 1967، وتوقفت لأسباب عدة، إلى أن تمكن وقف الديانة التركي من استكمال بنائه وافتتاحه للعبادة عام 1987.

وأفاد بأنهم شيّدوا أيضاً 121 مسجداً داخل جامعات تركية، فيما تتواصل أعمال بناء 9 مساجد في 7 ولايات تركية.