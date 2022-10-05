سياسة
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الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي في أنقرة
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة إلى مقر الوزارة على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى مسيئاً لتركيا ورئيسها.
الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي في أنقرة
وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي في أنقرة / AA
5 أكتوبر 2022

استدعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، السفير السويدي لدى أنقرة إلى مقر الوزارة على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى مسيئاً لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي ستافان هيرستروم إلى مقر الوزارة وأعربت عن استيائها الشديد على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي السويدي "STV" عرض محتوى مسيئاً لتركيا والرئيس أردوغان.

وقال البيان: "جرى التأكيد على أنه لا يمكن قبول التعبيرات التي تجاوزت الحدود، والمشاهد المسيئة (على التلفزيون السويدي) الموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا".

وأضاف: "مثل هذا المنشور لا يمكن تبريره في إطار حرية التعبير والصحافة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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