سياسة
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وزير الدفاع التركي: اتخذنا تدابيرنا لمنع فرض أمر واقع في قبرص
قال وزير الدفاع التركي، معلقاً على قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص، إن قوات بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمنع فرض أمر واقع في الجزيرة.
وزير الدفاع التركي: اتخذنا تدابيرنا لمنع فرض أمر واقع في قبرص
أكّد أقار أن الجيش التركي متأهب لأداء مهامه على مدار الساعة / AA
5 أكتوبر 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، أن قوات بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمنع فرض أمر واقع في جزيرة قبرص.

جاء ذلك خلال كلمة بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، تعليقاً على قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص.

وقال أقار إن تركيا مصممة على استخدام حقوقها والوفاء بمسؤولياتها باعتبارها دولة ضامنة في قضية قبرص.

وأكّد أن الجيش التركي متأهب لأداء مهامه على مدار الساعة، وقال بهذا الخصوص: "اتخذنا تدابيرنا لعدم السماح بفرض أي أمر واقع".

وأضاف: "نحن مصممون وعازمون على حماية حقوقنا ومصالحنا، ولله الحمد قادرون على فعل ذلك".

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساماً بين شطرين هما التركي والجنوبي، وفي 2004 رفض القبارصة في إدارة جنوب قبرص خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​

وحول استمرار اليونان بتسليح الجزر المتنازع عليها في بحر إيجة، قال أقار إن تركيا اتخذت وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وأوضح أن بلاده لم تتراجع أبداً عن خطواتها بشأن قضية الجزر، وكشف عن أن هناك أوامر صريحة في هذا الإطار وُجهت إلى القوات البحرية والجوية بشكل خاص، دون ذكر تفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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