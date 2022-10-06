سياسة
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مصرع 15 مهاجراً على الأقل إثر غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان
قال خفر السواحل اليوناني إن 15 مهاجراً لقوا مصرعهم وفقد آخرون إثر غرق قاربهم بالقرب من جزيرة ليسبوس اليونانية.
مصرع 15 مهاجراً على الأقل إثر غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان
غرق 15 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل جزيرة مديللي اليونانية (أرشيفية) / AA
6 أكتوبر 2022

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم وفقد آخرون في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس (مديللي) اليونانية، كما أعلن خفر السواحل اليوناني الخميس.

وقال خفر السواحل في بيان إنه عُثر على جثث 15 شخصاً بالقرب من الجزيرة بعد غرق زورق يحمل نحو أربعين شخصاً دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة.

وقبل ساعات تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثانٍ يقل 95 شخصاً على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا.

وغرق الزورق بالقرب من ميناء دياكوفتي، وتمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ بينما سمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال ثمانين شخصاً.

ولم تكشف أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا.

وقال خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كلم في الساعة.

كما أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 30 مهاجراً غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في مياه عاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا يوم الأربعاء.

وإلى جانب مخاطر رحلتهم يتعرض المهاجرون لمعاملة سيئة من عناصر الأمن اليوناني، إذ يتعرض معظمهم للضرب والدفع بهم إلى البحر دون سترة نجاة، ومصادرة أغراضهم الثمينة وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول عن تقارير منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وشهادات مهاجرين أنقذتهم فرق خفر السواحل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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