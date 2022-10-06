أعلنت سفارة فرنسا لدى بوركينا فاسو الأربعاء إغلاق القنصلية العامة ووقف جميع الخدمات حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن "الوضع لا يزال متقلباً في واغادوغو وبوبو ديولاسو (العاصمة الاقتصادية)، وهذا يدفعنا إلى تجديد نصائحنا بتوخي الحذر الشديد".

كما أوصت السفارة الفرنسية باقتصار السفر على ما هو ضروري مع تجنب الازدحام.

واختتم البيان بأن "القنصلية العامة وجميع الخدمات الفرنسية ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر".

والجمعة أعلن إبراهيم تراوري وهو ضابط بالجيش في بوركينا فاسو أنه "أطاح" بالزعيم العسكري بول هنري داميبا.

وأعلن الانقلابيون الجدد تعيين تراوري حاكماً عسكرياً خلفاً لداميبا، وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي وإغلاق الحدود البرية والجوية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أطاح عسكريون بقيادة داميبا بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.