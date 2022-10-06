سياسة
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سفارة فرنسا ببوركينا فاسو تغلق القنصلية العامة
أعلنت سفارة فرنسا لدى بوركينا فاسو الأربعاء إغلاق القنصلية العامة وتوقف جميع الخدمات الفرنسية، علماً أن الوضع لا يزال متقلباً في واغادوغو وبوبو ديولاسو، موصيةً باقتصار السفر على ما هو ضروري، مع تجنب الازدحام.
سفارة فرنسا ببوركينا فاسو تغلق القنصلية العامة
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6 أكتوبر 2022

أعلنت سفارة فرنسا لدى بوركينا فاسو الأربعاء إغلاق القنصلية العامة ووقف جميع الخدمات حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن "الوضع لا يزال متقلباً في واغادوغو وبوبو ديولاسو (العاصمة الاقتصادية)، وهذا يدفعنا إلى تجديد نصائحنا بتوخي الحذر الشديد".

كما أوصت السفارة الفرنسية باقتصار السفر على ما هو ضروري مع تجنب الازدحام.

واختتم البيان بأن "القنصلية العامة وجميع الخدمات الفرنسية ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر".

والجمعة أعلن إبراهيم تراوري وهو ضابط بالجيش في بوركينا فاسو أنه "أطاح" بالزعيم العسكري بول هنري داميبا.

وأعلن الانقلابيون الجدد تعيين تراوري حاكماً عسكرياً خلفاً لداميبا، وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي وإغلاق الحدود البرية والجوية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أطاح عسكريون بقيادة داميبا بالرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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