أعلن السفير التركي لدى براغ، أغمن باغيش، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش مشاركتهما في اجتماع "المجتمع السياسي الأوروبي" في التشيك.

وقال باغيش في تصريح لوكالة الأناضول إن القمة ستكون الأولى من نوعها منذ بدء الحوار الجاري بين تركيا وأذربيجان وأرمينيا لإبرام اتفاقية سلام دائم.

وأوضح باغيش أن فكرة "المجتمع السياسي الأوروبي" ظهرت عقب عجز الاتحاد الأوروبي في حل بعض القضايا الدولية العالقة وحاجته إلى التعاون في توحيد الجهود لحلها.

وأشار إلى أن أكثر من 40 دولة من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه سيناقشون كل القضايا بدءاً من الطاقة وأزمة الغذاء وصولاً إلى الأمن العالمي.

وأكد أن بعض الدول حاولت منع دعوة تركيا إلى الاجتماع، مشدداً على عدم إمكانية حل بعض القضايا دون التعاون مع تركيا، باعتبارها أهم الشركاء الأوروبيين في العديد من القضايا، لا سيما في الطاقة والهجرة والأمن.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع.

وسيشارك أردوغان في مأدبة العشاء التي ستقام على شكل جلسة ختامية للاجتماع.

وكان أردوغان صرح في وقت سابق إلى إمكانية لقائه مع باشنيان على هامش الاجتماع المذكور.