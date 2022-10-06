أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بشأن أربعة أصناف من شراب السعال والبرد من إنتاج شركة Maiden Pharmaceuticals في الهند، منبهة بأنها قد تكون مرتبطة بوفاة 66 طفلاً في غامبيا.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن الأدوية الملوثة ربما جرى توزيعها أيضاً خارج الدولة الواقعة غربي إفريقيا.

وصرح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين قائلاً إن الأدوية الأربعة لعلاج البرد والسعال "من المحتمل أن تكون مرتبطة بإصابات الكلى الحادة ووفاة 66 طفلاً".

وأشار تيدروس إلى أن منظمة الصحة العالمية "تجري مزيداً من التحقيقات مع الشركة والسلطات التنظيمية في الهند".

ووفقاً لتحذير المنتجات الطبية الصادر عن منظمة الصحة العالمية الأربعاء فإن المنتجات الأربعة هي محلول "بروميثازين Promethazine"، وشراب السعال للأطفال "كوفكسمالين Kofexmalin"، وشراب "ماكوف Makoff" للسعال للأطفال، وشراب "ماغريب إن Magrip N".

وبدأت السلطات الغامبية الخميس في جمع شراب "الباراسيتامول" و"البروميثازين" من الأسر الريفية في منطقة الساحل الغربي ومنطقة أعالي النهر.

وأشار تحقيق سابق أجرته وزارة الصحة الغامبية في يوليو/تموز ولا يزال جارياً إلى بكتيريا الإشريكية القولونية كسبب محتمل لتفشي الفشل الكلوي الحاد.

وقال أبو بكر جاني طبيب الكلى الذي يقود تحقيق وزارة الصحة لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن "النتائج الأولية للتحقيق الجاري تشير إلى أن شراب "الباراسيتامول" و"البروميثازين" هي على الأرجح سبب إصابات الكلى الحادة المتفشي".

وأمرت السلطات الصحية في 23 سبتمبر/أيلول بسحب جميع الأدوية التي تحتوي على "الباراسيتامول" أو شراب "البروميثازين".

وقالت الوزارة في بيان "منذ يوليو/تموز 2022 حدثت زيادة بعدد أمراض الكلى الحادة مع ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال لا سيما بعد إصابتهم بالإسهال".

وأضافت أنه عُثر على بكتيريا الإشريكية القولونية لدى العديد من الأطفال الذين تناولوا شراب الباراسيتامول.

ولفت التنبيه الصادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أنه "لم تقدم الشركة المصنعة المذكورة، حتى الآن، ضمانات لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة هذه المنتجات وجودتها".

وأضاف أن التحليل المختبري لعينات من المنتجات "يؤكد أنها تحتوي على كميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول وهي من الملوثات".

وأضافت المنظمة أن هذه المواد سامة للإنسان ويمكن أن تكون قاتلة، موضحة أن التأثير السام "يمكن أن يشمل آلام البطن والقيء والإسهال وعدم القدرة على التبول والصداع وتغير الحالة العقلية وإصابة الكلى الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المعلومات الواردة من الهيئة المركزية لمراقبة الأدوية في الهند تشير إلى أن الشركة المصنعة لم تزود غامبيا إلا بالأدوية الملوثة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة: "مع ذلك لا يمكن استبعاد توريد هذه المنتجات من خلال أسواق غير رسمية أو غير منظمة إلى دول أخرى في إفريقيا".

وحذرت من أنه "بالإضافة إلى ذلك ربما تكون الشركة المصنعة قد استخدمت نفس المواد الملوثة في منتجات أخرى ووزعتها محلياً أو جرى تصديرها".

وتابعت: "وبالتالي فإن الانتشار العالمي ممكن".

فيما حث تيدروس على توخي الحذر، داعياً جميع الدول للعمل على "الكشف عن هذه المنتجات وإزالتها من التداول لمنع مزيد من الضرر للمرضى".