سياسة
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إسرائيل تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي بحقل "هيرمس"
أعلنت شركة "إنيرجيان" للطاقة الدولية اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل "هيرمس" التي تجري أعمال التنقيب فيه، مشيرة إلى أنه يحتوي على 7-15 مليار متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، وفق تقديرات أولية.
إسرائيل تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي بحقل "هيرمس"
سفينة حربية إسرائيلية تبحر بجوار حقل للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل حيفا / Reuters
6 أكتوبر 2022

أعلنت شركة "إنيرجيان" للطاقة الدولية الخميس اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل "هيرمس"، الذي قالت إنه يقع في المياه الإقليمية لإسرائيل.

وقالت الشركة الدولية في تصريح مكتوب: "حقق بئر الاستكشاف هيرمس بلوك 31 قبالة سواحل إسرائيل اكتشافاً تجارياً".

وأضافت: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الحقل يحتوي على 7-15 مليار متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج".

وتابعت: "التحليل التفصيلي للبيانات التي جمعت مستمر، بهدف تحسين التقديرات الحجمية والتجارية المحتملة لكل من الاكتشاف والمساحة الكاملة".

وحالياً تستخرج إسرائيل الغاز من حقلَي "لفياثان" و"تمار" فيما تتوقع أن تبدأ قريباً استخراج الغاز من حقل "كاريش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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