أعلنت شركة "إنيرجيان" للطاقة الدولية الخميس اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل "هيرمس"، الذي قالت إنه يقع في المياه الإقليمية لإسرائيل.

وقالت الشركة الدولية في تصريح مكتوب: "حقق بئر الاستكشاف هيرمس بلوك 31 قبالة سواحل إسرائيل اكتشافاً تجارياً".

وأضافت: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الحقل يحتوي على 7-15 مليار متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج".

وتابعت: "التحليل التفصيلي للبيانات التي جمعت مستمر، بهدف تحسين التقديرات الحجمية والتجارية المحتملة لكل من الاكتشاف والمساحة الكاملة".

وحالياً تستخرج إسرائيل الغاز من حقلَي "لفياثان" و"تمار" فيما تتوقع أن تبدأ قريباً استخراج الغاز من حقل "كاريش".