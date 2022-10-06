قالت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن تفجير السيارة المفخخة الذي أودى بحياة داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المعروف بـ"عقل وملهم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس/آب كان بتفويض من عناصر داخل الحكومة الأوكرانية.

ووفقاً للمصادر لم تكن الولايات المتحدة على علم بالخطة، ولا يزال من غير الواضح من تعتقد الولايات المتحدة بالضبط صرح بتنفيذ الاغتيال، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان على علم أو سمح بتنفيذ عملية الاغتيال.

لكن النتائج الاستخباراتية التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة يبدو أنها تدعم النتائج التي توصلت إليها السلطات الروسية بأن تفجير السيارة المفخخة كان "مخططاً".

واتهمت روسيا مواطنين أوكرانيين بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته أوكرانيا بشدة في أعقاب الانفجار.

وقال أحد المصادر إن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يعتقدون أن دوغينا كانت تقود سيارة والدها في الليلة التي قُتلت فيها، وإن والدها كان الهدف الفعلي للعملية.

وكانت صديقة داريا دوغينا أخبرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" بعد وقت قصير من الانفجار بأن السيارة التي كانت تقودها كانت تخص والدها ألكسندر دوغين.

يذكر أن دوغين الفيلسوف الروسي قومي متطرف وكان من أشد المؤيدين لحرب روسيا في أوكرانيا.