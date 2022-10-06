وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة التشيكية براغ الخميس للمشاركة في الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية.

وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق في المطار السفير التركي في براغ، إيغمين باغيش، بجانب مسؤولين آخرين.

ويعتزم أردوغان طرح آرائه عن التحديات التي تواجه القارة الأوروبية على كل الأصعدة خلال مشاركته في الاجتماع.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس أن أردوغان يشارك في الاجتماع الأول للمجموعة، تلبية لدعوة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا.

وتشهد القمة مشاركة زعماء دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام وبعض دول القارة الأخرى.

وأضاف البيان أن أردوغان سيدلي خلال القمة التي تشهد مشاركة 44 دولة أوروبية، بوجهات نظر تركيا إزاء التحديات الحالية التي تواجهها القارة على صعيد الأمن والسلام والطاقة والمناخ والاقتصاد.

ولفت إلى أن من المنتظر أن يعقد أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع الزعماء والمسؤولين المشاركين.

وتحتضن براغ الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة 40 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي.