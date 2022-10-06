أعلن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، الخميس، إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال).

وحسب بيان للصندوق، يهدف الطرح إلى تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، في مقدمتها الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.

وفاق المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 24 مليار دولار (90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية 8 أضعاف إجمالي الإصدار.

وتوزّع الإصدار إلى 3 شرائح، الأولى قيمتها 1.25 مليار دولار (4.69 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار (4.69 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات.

والشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار (1.88 مليار ريال) لسندات مدتها 100 سنة.

وأخذ الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل 2020، عندما تسبب وباء كورونا في تدهور الأسهم.

وتشير بيانات معهد الثروات السيادية "swfinstitute" إلى تقدم ترتيب الصندوق للمركز السادس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 607 مليارات دولار.

ويسعى الصندوق إلى مضاعفة أصوله لـ1.1 تريليون دولار بحلول 2025، و2.7 تريليون دولار في 2030.

وتُعوّل رؤية السعودية 2030 على الصندوق في تنويع مصادر دخلها عبر استثماراته محلياً وخارجياً للتخلص من الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.