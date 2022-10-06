سياسة
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الجزائر ستُنتج 1.007 مليون برميل نفط يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل
أعلنت الجزائر أن إنتاجها من النفط سيصل إلى 1.007 مليون برميل في اليوم اعتباراً من نوفمبر القادم، حسب بيان لوزارة الطاقة و المناجم الجزائرية، تطبيقاً لقرار دول أوبك + المتخذ الأربعاء، خلال اجتماعها الوزاري الـ33 المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
الجزائر ستُنتج 1.007 مليون برميل نفط يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل
الجزائر ستُنتج 1.007 مليون برميل نفط يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل / Reuters
6 أكتوبر 2022

أعلنت الجزائر أن إنتاجها من النفط سيصل إلى 1.007 مليون برميل في اليوم اعتباراً من نوفمبر القادم، حسب بيان لوزارة الطاقة و المناجم الجزائرية مساء الأربعاء.

و يأتي هذا المستوى من الإنتاج، تطبيقاً لقرار دول أوبك + المتخذ الأربعاء، خلال اجتماعها الوزاري الـ33 المنعقد، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وبهذا القرار، "سيكون مستوى إنتاج الجزائر 1،007 مليون برميل في اليوم".

وخلال الاجتماع الوزاري الـ33، تطرق المشاركون الى الوضع الحالي لسوق النفط، وتوقعاتها على المدى القصير والالتزام بمستويات الإنتاج لشهر أغسطس/آب من قبل الدول الأعضاء في أوبك +.

وفي هذا الصدد، قالت الوزارة "لوحظ منذ عدة أسابيع أن أوضاع سوق النفط تتدهور بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً على الرغم من الجهود المستمرة لدول أوبك وشركائها لإعلان التعاون للحفاظ على استقرارها وتوازنها".

كما لوحظ أن "الاقتصاد العالمي استمر ولمرحلة طويلة في النمو المنخفض والتضخم المرتفع. ويُظهر الطلب العالمي على النفط مؤشرات مقلقة على التباطؤ حيث إن إمدادات النفط العالمية أكثر من كافية"، وفقاً للبيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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