قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الخميس إن قدح القهوة الصباحي أصبح متعة باهظة الثمن، مسلّطاً الأضواء على زيادة سعر البن، إضافة إلى السكر والحليب.

وقال يوروستات: "قد تجعل الزيادات الأخيرة في الأسعار هذه السلعة الأساسية التي يستهلكها الناس في الصباح ضرباً من ضروب الرفاهية"، موضحاً أن أسعار البُن زادت في المتوسط بنسبة 16.9% في أغسطس/آب مقارنة بالسعر قبل عام.

وأضاف المكتب أن سعر الحليب الطازج كامل الدسم زاد بنسبة 24.3% في المتوسط، بينما زاد سعر الحليب الطازج منزوع الدسم بنسبة 22.2%.

وكانت أعلى زيادة في مكونات القهوة في السكر، إذ قفز متوسط سعره بنسبة 33.4%.

وأظهرت البيانات أن الأسعار زادت لهذه السلع الأربعة في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء مالطا، حيث لم تتغير أسعار الحليب الطازج منزوع الدسم.