سياسة
2 دقيقة قراءة
"متعة باهظة الثمن".. القهوة تتحول إلى سلعة رفاهية في الاتحاد الأوروبي
أدت الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى تحويل قهوة الصباح في الاتحاد الأوروبي ضرباً من ضروب الرفاهية، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار البُن بنسبة 16.9% في أغسطس/آب مقارنة بالسعر قبل عام.
"متعة باهظة الثمن".. القهوة تتحول إلى سلعة رفاهية في الاتحاد الأوروبي
أسعار البن زادت في المتوسط بنسبة 16.9% في أغسطس/آب مقارنة بالسعر قبل عام / Reuters
6 أكتوبر 2022

قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الخميس إن قدح القهوة الصباحي أصبح متعة باهظة الثمن، مسلّطاً الأضواء على زيادة سعر البن، إضافة إلى السكر والحليب.

وقال يوروستات: "قد تجعل الزيادات الأخيرة في الأسعار هذه السلعة الأساسية التي يستهلكها الناس في الصباح ضرباً من ضروب الرفاهية"، موضحاً أن أسعار البُن زادت في المتوسط بنسبة 16.9% في أغسطس/آب مقارنة بالسعر قبل عام.

وأضاف المكتب أن سعر الحليب الطازج كامل الدسم زاد بنسبة 24.3% في المتوسط، بينما زاد سعر الحليب الطازج منزوع الدسم بنسبة 22.2%.

وكانت أعلى زيادة في مكونات القهوة في السكر، إذ قفز متوسط سعره بنسبة 33.4%.

وأظهرت البيانات أن الأسعار زادت لهذه السلع الأربعة في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء مالطا، حيث لم تتغير أسعار الحليب الطازج منزوع الدسم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us