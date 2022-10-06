سياسة
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لنقل الغاز إلى أوروبا.. تركيا وأذربيجان تعلنان مضاعفة سعة خط "تاناب"
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي يعلن، خلال مشاركته في النسخة الثانية لمنتدى الطاقة التركي الأذربيجاني، رفع سعة خط "تاناب" لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأناضول من 16 مليار متر مكعب إلى 32 ملياراً.
لنقل الغاز إلى أوروبا.. تركيا وأذربيجان تعلنان مضاعفة سعة خط "تاناب"
دونماز أكد أن المشاريع المشتركة بين تركيا وأذربيجان تساهم في تحقيق أمن الطاقة / AA
6 أكتوبر 2022

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، رفع سعة خط "تاناب" لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأناضول من 16 مليار متر مكعب إلى 32 ملياراً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس بمدينة إسطنبول خلال مشاركته في النسخة الثانية لمنتدى الطاقة التركي الأذربيجاني الهادف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد دونماز أن المشاريع المشتركة بين تركيا وأذربيجان تساهم في تحقيق أمن الطاقة وأن رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وإلهام علييف، يركزان على هذا الموضوع.

وقال الوزير إنه عقد لقاء مع نظيره الأذربيجاني برويز شاهبازوف، وقررا معاً مضاعفة قدرة خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب".

وأوضح أن الخط المذكور ينقل حالياً 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، 10 مليارات متر مكعب لأوروبا، و6 مليارات لتركيا.

وتابع: "بعد فترة قصيرة سنكون بمشيئة الله قد ضاعفنا هذه السعة إلى 32 مليار متر مكعب"، مبيناً أن الزيادة ستعود بالفائدة على تركيا وتساهم كذلك في تأمين إمدادات الطاقة في أوروبا.

وفي 2018، افتتح الرئيسان التركي والأذربيجاني، خط "تاناب" الذي يعد من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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