وقّعت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، الخميس، عقداً مع مجموعة ناتورجي الإسبانية لرفع أسعار عقود الغاز.

وجرت مراسم التوقيع بمقرّ سوناطراك بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسها التنفيذي توفيق حكار، والرئيس التنفيذي لناتورجي، فرانسيسكو رايناس، حسب مراسل الأناضول.

وعقب التوقيع صرّح حكار بأن المفاوضات استمرت 10 أشهر مع الطرف الإسباني، وتُوّجت بعقد جديد يمتدّ حتى سنة 2031، دون الكشف عن تفاصيل الأسعار والكميات.

من جانبه، علّق رايناس بالقول: "هذا العقد الجديد خبر سار لناتورجي ولإسبانيا، بعد أشهر من المفاوضات".

وتمرّ علاقات الجزائر بإسبانيا منذ أشهر بتوتر عقب إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، دعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب قبل سنوات كحل لقضية الصحراء.

وبموجب هذا التوقيع، توصلت سوناطراك إلى اتفاقات مع 7 من شركائها من أصل 11 لمراجعة أسعار عقود الغاز.

وصرّح الرئيس التنفيذي لسوناطراك، توفيق حكار، قبل أيام، أن الشركة لن تزيد إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، بالنّظر إلى أن قدرات النقل عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين (ميدغاز) مستغلة بالكامل ولا تسمح بذلك.

وعزت سوناطراك عمليات مراجعة عقود الغاز إلى الأسعار التي ارتفعت كثيراً في السوق الدولية، ومن غير الممكن الاستمرار وفق أسعار العقود الحالية.

وقبل أيام، أعلنت الشركة مراجعة أسعار الغاز مع شركة "إينال" الإيطالية وفرعها في السوق الإسبانية "إينديسا".

وتزود سوناطراك إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" الذي يربط البلدين مباشرة عبر البحر المتوسط، بطاقة نقل سنوية تفوق 10 مليارات متر مكعب.