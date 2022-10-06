سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر.. "سوناطراك" توقّع عقداً مع "ناتورجي" الإسبانية لرفع أسعار الغاز
وقّعت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات عقداً مع مجموعة ناتورجي الإسبانية لرفع أسعار عقود الغاز، وذلك بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر، وتُوّجت بعقد جديد يمتدّ حتى سنة 2031، حسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار.
الجزائر.. "سوناطراك" توقّع عقداً مع "ناتورجي" الإسبانية لرفع أسعار الغاز
بموجب العقد توصلت سوناطراك إلى اتفاقات مع 7 من شركائها من أصل 11 لمراجعة أسعار عقود الغاز / Reuters
6 أكتوبر 2022

وقّعت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، الخميس، عقداً مع مجموعة ناتورجي الإسبانية لرفع أسعار عقود الغاز.

وجرت مراسم التوقيع بمقرّ سوناطراك بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسها التنفيذي توفيق حكار، والرئيس التنفيذي لناتورجي، فرانسيسكو رايناس، حسب مراسل الأناضول.

وعقب التوقيع صرّح حكار بأن المفاوضات استمرت 10 أشهر مع الطرف الإسباني، وتُوّجت بعقد جديد يمتدّ حتى سنة 2031، دون الكشف عن تفاصيل الأسعار والكميات.

من جانبه، علّق رايناس بالقول: "هذا العقد الجديد خبر سار لناتورجي ولإسبانيا، بعد أشهر من المفاوضات".

وتمرّ علاقات الجزائر بإسبانيا منذ أشهر بتوتر عقب إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، دعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب قبل سنوات كحل لقضية الصحراء.

وبموجب هذا التوقيع، توصلت سوناطراك إلى اتفاقات مع 7 من شركائها من أصل 11 لمراجعة أسعار عقود الغاز.

وصرّح الرئيس التنفيذي لسوناطراك، توفيق حكار، قبل أيام، أن الشركة لن تزيد إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، بالنّظر إلى أن قدرات النقل عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين (ميدغاز) مستغلة بالكامل ولا تسمح بذلك.

وعزت سوناطراك عمليات مراجعة عقود الغاز إلى الأسعار التي ارتفعت كثيراً في السوق الدولية، ومن غير الممكن الاستمرار وفق أسعار العقود الحالية.

وقبل أيام، أعلنت الشركة مراجعة أسعار الغاز مع شركة "إينال" الإيطالية وفرعها في السوق الإسبانية "إينديسا".

وتزود سوناطراك إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" الذي يربط البلدين مباشرة عبر البحر المتوسط، بطاقة نقل سنوية تفوق 10 مليارات متر مكعب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us