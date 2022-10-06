سياسة
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الأردن والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية ربط كهربائي في نوفمبر المقبل
وزير الطاقة الأردني يعلن عزم بلاده توقيع اتفاقية للربط الكهربائي مع السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ووفق المسؤول ستساهم الاتفاقية في تعزيز استقرار النظام الكهربائي وكذلك تغطية احتياجات الكهرباء في بعض الدول.
الأردن والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية ربط كهربائي في نوفمبر المقبل
مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بموجبه ستزود المملكة جارتها الشرقية بـ1000 جيجاوات سنوياً / AA
6 أكتوبر 2022

أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، الخميس، أن بلاده والسعودية سيوقعان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، اتفاقية للربط الكهربائي.

جاء ذلك وفق ما نقله تلفزيون "المملكة" (حكومي) عن الخرابشة، على موقعه الإلكتروني.

وحسب المصدر ذاته قال الوزير: "إن الأردن سيوقع اتفاقاً للربط الكهربائي مع السعودية منتصف الشهر المقبل".

وأضاف أن "مشاريع الربط الكهربائي بشكل عام تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وتساهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي وتساعد في تغطية احتياجات النظام الكهربائي في بعض الدول ويقلل من الكلف الاستثمارية اللازمة".

فيما لم يقدم الوزير الأردني مزيداً من التوضيحات حول تفاصيل الاتفاق المرتقب.

ويأتي الإعلان عن ذلك عقب وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق الخميس، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين، تزود بموجبه المملكة جارتها الشرقية بـ1000 جيجاوات سنوياً.

والأسبوع الماضي، ناقش الأردن والسعودية في اجتماع بالعاصمة عمان، الاتفاقيات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، تمهيداً لتنفيذ الربط بحلول النصف الثاني من عام 2025.

وضم الاجتماع عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة مازن بن علي البهكلي.

وكان الأردن والسعودية وقعا في أغسطس/آب 2020، مذكرة تفاهم لتحقيق الربط الكهربائي بين البلدين لاستكمال الربط العربي, خصوصاً أن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي.

وسيكون المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، مع دول المشرق العربي وبقية الدول العربية في شمال إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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