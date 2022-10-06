سياسة
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أردوغان: نريد علاقات دافئة بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا "بلد محوري" بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والقارة. كما أشار إلى أنه يريد "علاقات دافئة" بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان "في أسرع وقت".
أردوغان: نريد علاقات دافئة بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان
أردوغان: تركيا بلد محوري بالنسية إلى الاتحاد الأوروبي والقارة / AA
6 أكتوبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يريد "علاقات دافئة" بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان "في أسرع وقت".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس حول مشاركته في اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، بالعاصمة التشيكية براغ.

وتطرّق إلى لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة "المجتمع السياسي الأوروبي".

وقال: "أؤمن من قلبي بإمكانية تحقيق هدفنا المتمثل في التطبيع الكامل على أساس علاقات حسن الجوار".

وبيّن الرئيس التركي أنه "كانت هناك بعض المطالب (خلال اللقاء) وسيجتمع وزيرا الخارجية والممثلون الخاصون لبلدَينا وسنتخذ خطواتنا وفقاً للنتائج".

وأضاف الرئيس التركي: "نريد علاقات دافئة بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان في أسرع وقت".

وأكد أن بلاده ليس لديها "شروط مسبقة" لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وبمجرد إبرام الأخيرة اتفاق سلام مع أذربيجان "لن تبقى هناك مشكلة من جهتنا".

"تركيا بلد محوري"

في سياق آخر، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا "بلد محوري" بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والقارة.

وأضاف أردوغان: "أكدنا أننا لن نقبل أبداً أن تضر منصة المجتمع السياسي الأوروبي بمسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "لا يمكن ملء مكان تركيا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي".

واستطرد قائلاً: "التطورات تكشف حقيقة أن تركيا بلد محوري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والقارة".

وزاد: "شددت على أن العراقيل التي وُضعت أمام تركيا (في مسار العضوية) ليست عادلة، وهذا ما يضر أيضاً بمصالح الاتحاد الأوروبي".

وبيّن أردوغان أن بلاده تتطلع من "المجتمع السياسي الأوروبي" إلى أن يعمل على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والمساهمة في مسار عضويتها فيه.

واحتضنت براغ الاجتماع الأول لـ"المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وتأتي القمة تلبية لمقترح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو/أيار الماضي لتشكيل المجتمع السياسي الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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